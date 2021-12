Schneefall in der Region Bern – Die ersten Pisten sind bereit Im Emmental und im Gantrischgebiet lockt schon am Wochenende das Schneesporterlebnis. Auch auf dem Balmberg geht ein erster Lift in Betrieb. Kathrin Holzer

Am Wochenende könnten sich die Pisten in der Region Bern wieder füllen – wie hier beim Skilift Gantrisch Gurnigel im Februar 2021 (Archivbild). Foto: Christian Pfander

Auf den Berner Strassen wird der aktuelle Schneefall gerade vielerorts zum Hindernis. Abseits der grossen Verkehrsströme indes bringt das viele Weiss unerwartet frühes Vergnügen. Schon seit Mittwoch locken im Gantrischgebiet die Kaisereggbahnen Skifahrerinnen und Skifahrer auf die Pisten beim freiburgischen Schwarzsee. Seit Donnerstag ist ebenso der Gurten-Skilift auf dem Berner Hausberg in Betrieb. Weitere Anlagen in der Region Bern wollen am Wochenende ihre ersten Anlagen öffnen.

Das sind neben den weiteren Skiliften in der Gantrischregion – Gurnigel Wasserscheide, Selital, Rüschegg Eywald, Gurnigelbad und auch Ottenleuten gehen in Betrieb – ebenso die Anlagen im Skigebiet Marbachegg. Dort, im Grenzgebiet zwischen Emmental und Entlebuch, wäre der offizielle Saisonstart an sich erst in einer Woche. Wie der Website der Marbachegg Sportbahnen zu entnehmen ist, ist das Skigebiet nun aber am 11. und 12. Dezember schon offen.