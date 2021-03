Virtuelle Sitzungen – Die ersten Parlamente rüsten sich für den Notfall Parlamente passen ihre Reglemente an und ermöglichen digitale Abstimmungen oder Sitzungen. Die Politik soll im Krisenfall handlungsfähig bleiben. Hans Ulrich Schaad

Führt der Techniker die Regie bald ohne Parlamentsmitglieder im Saal? Foto: Susanne Keller

Seit einem Jahr schränkt die Corona-Pandemie unser Leben ein. Geschlossene Läden, Maskenpflicht und kaum mehr Ferien im Ausland. Fernunterricht oder Homeoffice bestimmen den Alltag. Auch politisch ruhte der Betrieb ganz oder lief auf Sparflamme. Gemeindeversammlungen wurden abgesagt und durch Urnenabstimmungen ersetzt. Parlamentssitzungen fielen aus oder wurden in grössere Lokale verlegt, teils werden sie immer noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten.

Je länger die Einschränkungen dauerten, desto häufiger meldeten sich Politikerinnen und Politiker zu Wort. In Vorstössen auf kommunaler und kantonaler Ebene wurde der Ruf nach digitalen Sitzungen laut. Was bei der Arbeit und in der Familie möglich sei, müsste doch auch in der Politik gehen. Damit sollte im Krisenfall die Handlungsfähigkeit der Politik gewährleistet bleiben.