Sweet Home: Dekoration aus der Natur – Die ersten Frühlingsboten Diese zehn hübschen Ideen aus der Natur verschönern die Wartezeit, bis die wärmeren Tage kommen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Zarte Mimose

Wenig ist mehr: Filigrane Mimosen in edlen Linck-Vasen. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Keine Blume duftet so betörend nach Frühling wie die Mimose. Sie ist ein Gruss aus dem Süden und bereits in den Blumengeschäften erhältlich. Mich lassen Mimosen immer an Frankreich denken. Meistens, also eigentlich bis Corona kam, reiste ich im Januar nach Paris, wo vor den Blumenläden in den kleinen, alten Gassen die gelben, duftenden Wunder auf prachtvollste Art und Weise leuchteten. Mimosen kommen aus Südfrankreich und vermögen uns dieses etwas näher zu bringen. Auch Georges Simenon lässt Kommissar Maigret seiner Frau Mimosen aus Nizza bringen, wenn dieser im Winter mit dem Train Bleu auf Ganovenjagd in den Süden fährt. Diese zarten, gelben Blüten bringen mehr als den Frühling ins Haus: Sie entführen und lassen träumen.

Dass es nicht immer den grossen, üppigen Strauss braucht, zeigt dieses Beispiel aus der Wohnung von Regina Rüfenacht (besuchen Sie sie hier). Sie zelebriert mit diesem Arrangement die filigrane Schönheit dieser Frühlingsblume, die sie mit Gräsern, Blättern und anderen Blüten in formschöne Linck-Vasen eingestellt hat.

2 — Die ersten Blüten

Auf dem Sockel: Zartrosafarbene Blütenzweige gekonnt inszeniert. Foto über: @vittvittvitt

Wenn man jetzt durch die Natur geht, dann fallen einem die Knospen auf, die unter dem Schnee und der Kälte geduldig auf die warmen Sonnenstrahlen warten. Für alle, die weniger geduldig sind, sind erste Blütenzweige auch bereits im Blumenhandel erhältlich. Deren Knospen öffnen sich in der Wärme der Wohnung zu den ersten Blüten. Malin Nilsson, die den Instagramaccount @vittvittvitt betreibt, stellt diese ersten Frühlingsblüten gleich auf einen Sockel. Und dies natürlich in einer starken, eindrucksvollen Vase. Beides lässt die Feingliedrigkeit der Zweige aufs Schönste zur Geltung kommen.

3 — Poetisches Stilleben

Als Geschichte inszeniert: Blumen, Steine, Keramik, ein Duft und ein Ei finden hier zusammen. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Die Interiordesignerin Stephanie Aebischer erzählt mit filigranen Blumen und einigen hübschen Dingen eine kleine Geschichte. Jedes Element zeigt seine eigene Schönheit. Solche mit Liebe gestalteten Stillleben machen das Zuhause zum besonderen Ort.

4 — Zwischensaison

Winter und Frühling: Eine Gruppe, die zwei Jahreszeiten vereint. Tisch, Wohnaccessoires und Foto: Artiana

Hübsche Schachblumen in einer schlichten Keramikvase, ein zartgrüner Becher, ein Kerzenständer, der sich wie eine Blüte öffnet, und ein Kristall: Dieses Stillleben bringt den Winter und den nahenden Frühling zusammen.

5 — Kristallleuchte

Leuchtendes Beispiel: Eine Lampe, die an einen Kristall denken lässt. Lampe und Foto: &Tradition

Beim Stylen von Lieblingsdingen und Wohnaccessoires ist es immer schön, wenn auch Elemente aus der Natur dabei sind. Nicht nur Blumen sind Boten der Natur, sondern zum Beispiel auch Steine. Ein Bergkristall stand Pate für die hübsche Glasleuchte «Blown» von &Tradition.

6 — Designvase

Elegantes Objekt: Edle Vase in ungewohnter Form. Vase und Foto: Muuto

Blumenvasen sind wichtige Wohnaccessoires geworden. Vermehrt zeigen sie überraschende Formen und Texturen. Ein schönes Beispiel ist die Vase «Ridge» von Muuto. Anders als in klassischen Vasen können hier Blumen, Gräser und Zweige statt im Strauss nebeneinander eingestellt werden.

7 — Schneeglöckchen

Frisch aus dem Garten: Die ersten Blümchen des Jahres. Foto über: @sean_anthony_pritchard

Die erste Blume des Jahres, das Schneeglöckchen, ist bereits da. Schlicht und schön in seiner Form verbreitet das bescheidende Blümchen Hoffnung und zeigt Stärke. Denn es kämpft sich seinen Weg an die Sonne durch den Schnee. Leider findet man in Blumengeschäften selten Schneeglöckchen oder andere kleine Blumen. So erfreuen sie meist bloss Menschen, die einen Garten haben, und die einige von den hübschen weissen Blümchen auch im Haus einstellen. In England stellt man Frühlingsblumen gerne in hübsche Porzellangefässe – und zwar mitsamt der Erde. Damit solche Blumen, zu denen auch Stiefmütterchen, Narzissen und kleine Hyazinthen gehören, auch eine Weile in der Wohnung schön bleiben, dürfen sie nicht zu warm haben.

8 — Die ersten Farben

Mit ländlichem Charme: Bunter Frühlingsstrauss in rustikaler Keramikvase. Foto: Rita Palanikumar

Dafür findet man in Blumengeschäften andere, farbige Frühlingsblumen wie Anemonen, Ranunkeln oder Freesien. Machen Sie damit bunte Sträusse und stellen Sie diese in rustikale Vasen und Krüge für einen ländlichen, frischen Look.

9 — Exotik

Dekorativ: Moderner Strauss mit einzelnen exotischen Blumen in prächtiger Vase. Foto: Nordal

Was in dieser Jahreszeit auch einfach zu finden ist, sind exotische Blumen und Blätter. Gerade in den vielen neuen, interessanten Vasen machen sich einzelne Blüten und Blätter in interessanter Mischung gut.

10 — Einfach Gross

Hingucker: Grosse Glasvase mit üppigen, einzelnen Blumen. Vase und Foto: House Doctor

Wenn Sie in Sachen Blumen und Vasen unsicher sind und nichts falsch machen möchten, dann wählen Sie Grosses! Denn grosse Sträusse, Arrangements oder gar einzelne Blumen in grossen Vasen geben immer schöne und wirkungsvolle Hingucker ab. Egal in welchem Raum und auf welchem Möbel. Spielen Sie zum Beispiel mit den Proportionen und krönen Sie ein kleines Beistelltischchen mit einem grossen Blumenwunder.

