Umfahrungsstrasse Kirchberg – Die erste Tunnelröhre ist fertig Am Montagabend wird die eine Tunnelhälfte der Umfahrungsstrasse Kirchberg ein letztes Mal gesperrt. Mitte Januar startet dann die Sanierung der anderen Hälfte.

Nächste Woche wird die Baustelleninstallation entfernt. Foto: Astra/pd

Vor zwei Monaten startete auf der Umfahrungsstrasse Kirchberg der erste Teil der Tunnelsanierung. Gearbeitet wurde im Tunnel in Fahrtrichtung Bern, instandgestellt wurden vor allem Wände und Decken. Die Arbeiter waren nachts am Werk, der Verkehr wurde jeweils über die Kantonsstrasse via Kirchberg und Rüdtligen-Alchenflüh umgeleitet.

Nun ist dieser Teil der Sanierung abgeschlossen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. In der Nacht von Montag auf Dienstag (14./15. Dezember) von 20 Uhr bis 5 Uhr gibt es die letzte Sperrung. In dieser Zeit wird die Baustelle abgebaut und die provisorische Markierung entfernt. Danach rollt der Verkehr in beide Richtungen wieder normal.

Mitte Januar starten dann die Arbeiten in der anderen Tunnelhälfte. Dafür werde wieder ein ähnliches Verkehrsregime mit nächtlichen Sperrungen eingerichtet, so das Astra. Später folgt noch die neue Tunnelbeschichtung sowie die Installation der Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen, insbesondere Beleuchtung und Signalisation.

Nebenan geht die Gesamterneuerung der A1 im Frühjahr ebenfalls weiter. Zuerst finden Arbeiten ausserhalb des Verkehrs statt, zum Beispiel werden Anlagen für die Behandlung des Strassenabwassers gebaut, wie die Verantwortlichen erklären. Nach Ostern werde dann eine neue Verkehrsführung eingerichtet, damit die Autobahnsanierung weitergehen könne.

maz