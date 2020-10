Weinlese in Brienz – Die erste Triiblete brachte fast 190 Kilo ein Die Rebbaugenossenschaft Gofri in Brienz konnte kürzlich ihre erste Traubenernte einbringen. Gekeltert werden die Früchte in Oberhofen.

An einem der sonnigen Hänge bei Brienz-West, mit Blick auf den Brienzersee und den Giessbach, befindet sich der Weinberg der Rebbaugenossenschaft Gofri Brienz. Unter dem Motto «Natur als Partner» liegt den Genossenschaftern die Erhaltung der Biodiversität am Herzen, wie in einer Mitteilung zu lesen ist.

So wurde zusätzlich zu den Reben ein Kräutergarten angepflanzt. Nistkästen und Magerwiesen ergänzen die Bestrebungen zur Erhaltung einer Vielfalt in Fauna und Flora.

Die Vielfalt spiegelt sich auch in den Mitgliedern der Genossenschaft wider: Sie kommen aus verschiedenen Dörfern und Kantonen, um im Weinberg zu arbeiten.

«Die nun dreijährigen Rebstöcke mit der pilzresistenten Sorte Divico wurden nur zweimal biologisch behandelt und tragen Weintrauben von sehr guter Qualität», heisst es weiter. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter haben sich vor kurzem zur ersten Triiblete, zur Weinlese der gereiften, um die 90 Öchslegrad enthaltenden Trauben getroffen.

Bei angenehmem Herbstwetter wurden rund als 188 Kilogramm Divico-Trauben geerntet. Diese wurden anschliessend zum Keltern nach Oberhofen zu Simon Eberli gebracht.

pd