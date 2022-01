Lüthi-Gruppe in Burgdorf – Die erste Generation ganz ohne Jlco-Schuhe Niklaus J. Lüthi war der Letzte, der in Burgdorf den bekannten Schuhgrosshandel führte. Jetzt hat er an seine Kinder Andrea und Michael Lüthi übergeben. Stephan Künzi

Gespräch am Familientisch: Niklaus J. Lüthi hat die Verantwortung für die Lüthi-Gruppe an Andrea und Michael Lüthi übergeben (von links). Foto: Dres Hubacher

«Wir sind am Üben, schon fast vier Monate lang.» Andrea und Michael Lüthi schmunzeln. Seit Anfang Oktober arbeiten die Geschwister Hand in Hand an der Spitze der Lüthi Holding in Burgdorf. Sie, mit 36 Jahren die Jüngere, ist auf diesen Zeitpunkt ins elterliche Unternehmen eingetreten. Derweil er, mit 38 Jahren der Ältere, diesen Schritt bereits Anfang 2018 getan hat.

Niklaus J. Lüthi, der Dritte bei diesem Familiengespräch, ist dafür aus dem Alltag am Firmensitz in der Unterstadt verschwunden. Im Alter von 71 Jahren hat er, der Vater, sämtliche Aktien an seine Nachkommen verkauft und sich Ende Dezember aus allen Gremien zurückgezogen.