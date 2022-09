Abstimmung über die Verrechnungssteuer

– Die erstaunliche Karriere eines Abstimmungs­arguments Wie die Bürgerlichen aus einem anfänglichen Nullargument ihr Hauptargument für die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer schufen. Rekonstruktion einer Politkampagne in sechs Schritten. Markus Häfliger

Das Abstimmungsplakat des Pro-Lagers während einer Medienkonferenz zur Reform der Verrechnungssteuer in Bern. Foto: Keystone

Am Ende trägt sogar das Postauto die Botschaft ins Land hinaus – die Botschaft, die den Bürgerlichen am 25. September den Abstimmungssieg gegen die Linke bringen soll. Auf dem Kurs 591 ins Lötschental flimmert ein Clip des Pro-Lagers für die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer über den Bordbildschirm: «Nimmt ein Kanton Geld auf, um zu investieren, zahlt er in Zukunft weniger Zinsen und entlastet so die Steuerzahlenden.»