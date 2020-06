Gstaad – Die Erneuerung kommt ins Rollen Die Gemeinde Saanen gibt grünes Licht zur umfangreichen Planung der Eisbahn-Erneuerung und hat dafür 100’000 Franken gesprochen. Das wurde an der GV der Eisbahn Gstaad AG bekannt. Fritz Leuzinger

Für die Sanierung der Eisbahn in Gstaad beginnen sich zur Projektplanung zusammen mit der Gemeinde Saanen die Räder zu drehen. Foto: Fritz Leuzinger

«Die Verwaltungsräte der Eisbahn Gstaad AG nehmen ihren Job ernst», sagte Verwaltungsratspräsident Stefan Romang in seinem Rückblick an der Generalversammlung. «Wir wären schon im Herbst 2019 für die Planung zum Projekt ‹Sanierung Eisbahnareal› bereit gewesen.» Nur 18 Aktionäre mit 37 Stimmen sprangen über den Corona-Schatten und vertraten an der GV zusätzliche 189 Aktienstimmen, was 28,7 Prozent des Aktienkapitals entspricht.