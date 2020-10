Todesfälle in Interlaken – Die Ermittlungen vor Ort sind noch im Gang Innert dreier Tage meldete die Polizei zwei Todesfälle. Das Tötungsdelikt am Des-Alpes-Wirt habe aber definitiv nichts mit dem Toten in der Centralstrasse zu tun. Nathalie Günter

Vor dem Restaurant Des Alpes wurden auch am Mittwoch und Donnerstag viele Blumen und Kerzen niedergelegt, um dem bei einem Tötungsdelikt verstorbenen Wirt und Pächter zu gedenken. Foto: Nathalie Günter

In der Nacht auf Montag wurde der dorfbekannte Pächter* und Wirt des Restaurants Des Alpes in Interlaken Opfer eines Tötungsdelikts (wir berichteten). Die Kantonspolizei vermeldete, dass die Verletzungen auf eine massive stumpfe Gewalteinwirkung schliessen lassen. Seither sind die Ermittlungen im Gang, die Spurensuche gestalte sich sehr aufwendig, der kommunizierte Erkenntnisstand ist mässig. Die Polizei liess auch Drohnen steigen, um den Tatort von oben fotografieren zu können.

Am Dienstag folgte ein Polizeieinsatz am Fusse des Eingangs zur Wagnerenschlucht in Interlaken. Dort sei – im Rahmen der Ermittlungen – ein Gebäude unter die Lupe genommen worden. Beim erwähnten Bau handelt es sich um jenes Haus, in welchem sich das Boxcamp der Ehefrau des Verstorbenen befindet.