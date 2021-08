Ortssage in Madiswil – Die Erklärung zum Wappen und zur Halle Als Erinnerung an die «Linksmähder»-Aufführung von 2020 hinterlässt die Spielgemeinde eine Informationstafel beim Dorfzentrum. Jürg Rettenmund

OK-Präsidentin Christine Brügger konnte Gemeindepräsident Ulrich Werren die Informationstafel über den Linksmähder übergeben. Fotos: Enrique Muñoz Garciá

Madiswil führt einen Linksmähder im Gemeindewappen, einen Mäher, der seine Arbeit linkshändig erledigt. Die grosse Halle beim Dorfzentrum ist nach ihm benannt. Doch wer sich für die Sagengestalt interessiert, wurde bisher alleingelassen. Selbst auf dem Linkmähder-Pfad ist sie kein Thema. Ab sofort ist das nun anders. Jetzt kommen alle Besucherinnen und Besucher an einer grossen Informationstafel vorbei.

Sie ist ein Geschenk der Spielgemeinde an die Einwohnergemeinde. Denn letztes Jahr war in Madiswil ein Linksmähder-Jahr, in dem niemand um Ueli und Vreneli, die beiden Protagonisten, herumkam. Alle zehn Jahre ist das der Fall. Dann übernehmen die Musikgesellschaft, der Turnverein, der Damenturnverein und der Linksmähder-Chor die Aufgabe, das Stück aufzuführen.