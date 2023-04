Kalte Dusche gegen Aarau – Die Erfolgsserie des FC Thun ist abgerissen Die Berner Oberländer verlieren zu Hause gegen Aarau 2:3. Entscheidend sind die ersten, schwachen 30 Minuten. Jürg Sigel

Thuns Gabriel Barès ist nach dem 0:2 durch Valon Fazliu bedient. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Es passierte am 28. Januar, unmittelbar nach der langen Winterpause. Der FC Thun verlor in Aarau 0:1. Die Berner Oberländer belegten damals nach 18 von 36 Runden mit 22 Punkten Rang 7. Der Aufstieg? In weite Ferne gerückt. Keine drei Monate später: Thun hat sich bis auf Rang 4 vorgearbeitet, nahe an den Barrage- und nahe an einen direkten Aufstiegsplatz. 45 Zähler totalisiert die zuletzt in neun Ligapartien ungeschlagen gebliebene Mannschaft von Cheftrainer Mauro Lustrinelli. Der Aufstieg? Ist wieder ein Thema.

0:3 nach 26 Minuten

Plötzlich, in der 29. Runde, bietet sich dem unter anderem ohne den gesperrten Leonardo Bertone angetretenen FC Thun die Chance, je nach Resultaten auf den anderen Plätzen rangmässig weiter vorzupreschen. Und dann dies: Ausgerechnet der FC Aarau, der letzte Thun-Bezwinger, gastiert in der Stockhorn-Arena. Nach 26 Minuten liegt der Platzclub 0:3 zurück. Valon Fazliu zum 0:1 und 0:3 sowie Aleksander Cvetkovic treffen für die Gäste.

Der Anfang vom Ende: Valon Fazliu (r.) – der aktuell beste Assistgeber der Liga – trifft in der 14. Minute zum 1:0 für Aarau. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Deren Führung entspricht dem Spielgeschehen. Die Aarauer sind besser, offensiv gefährlicher, während beim Heimteam lange gar nichts zusammenpasst. Die Probleme beginnen hinten, wo Nicola Sutter nach krankheitsbedingter Absenz in die zentrale Abwehr zurückkehrt. Die Angriffsauslösung klappt nicht, vorn fehlt es an Durchschlagskraft. Lange dauert es, bis Roland Ndongo (38.) und Daniel Dos Santos (41.) die Gäste erstmals in Verlegenheit zu bringen vermögen.

Zu späte Thuner Tore

Lustrinelli nimmt in der Pause zwei Wechsel vor. Miguel Castroman ersetzt Valmir Matoshi, Erik Wyssen kommt für Alexandre Jankewitz. Ab der 56. Minute spielt Uros Vasic für Lucien Dähler, wenig später macht Nias Hefti Omer Dzonlagic Platz. Die Thuner versuchen es. Doch es ist einfach ein Abend, an welchem nichts gelingen soll, die Berner Oberländer bleiben in ihren Aktionen glücklos. Auch Gabriel Kyeremateng, mit 14 Toren Thuns Topskorer, bleibt für einmal wirkungslos. Er wird auch nicht allzu oft mit brauchbaren Bällen gefüttert. Nach 82 Minuten hat er Feierabend. Für ihn kommt noch Zemerart Lekaj.

Die vorerst beste Chance in der zweiten Hälfte: Nach Hereingabe von Gabriel Kyeremateng kann Aaraus Torhüter Simon Enzler (m.) gegen Roland Ndongo (r.) in extremis retten. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der eingewechselte Dzonlagic verkürzt vor 3459 Zuschauer zwar noch auf 1:3 (90.) und in der Nachspielzeit vom Penaltypunkt auf 2:3, zu mehr reicht die Zeit aber nicht mehr. «Es war für uns ein schwieriges Spiel. Torchancen haben wir uns in der Tat nicht viele erarbeitet», so Dzonlagic.

Aaraus Sieg gerät nie wirklich in Gefahr. Und weil gleichzeitig Yverdon (4:3 in Schaffhausen) sowie Wil (1:0 auswärts gegen Xamax) gewinnen, ist Thuns Rückstand auf die Top 3 auf 3 Punkte angewachsen. Das war anders geplant. Dass die Serie gerissen ist, will jedoch nichts besagen. Die Thuner sind inzwischen stark genug, um einen solchen Rückstand schnell wegstecken zu können. Dzonlagic: «Wir kämpfen weiter.» Am nächsten Samstag kann bei Stade-Lausanne-Ouchy die Aarau-Pleite korrigiert werden.

Endlich ein Thuner Tor: Omer Dzonlagic erzielt in der 90. Spielminute mit einer gelungenen Einzelleistung das 1:3. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

