Thun vor 150 Jahren – Die Erbfeindschaft und ihre Schatten Ein freiwilliges Schützenkorps, eine Sammelaktion, ein Abschied ins Ungewisse: Der Deutsch-Französische Krieg betraf die hiesige Bevölkerung auf unterschiedlichste Art und Weise. Manuel Berger

Düstere Kriegstage im nahen Ausland: Édouard Manet malte «Effet de neige à Petit-Montrouge» als Nationalgardist im Deutsch-Französischen Krieg. Wikimedia Commons

Spätestens am 20. Juli 1870 beherrschte der Deutsch-Französische Krieg im «Thuner-Blatt» auch die Spalten des Lokalteils. «Achtung!», hiess es etwa, einen Tag nachdem Frankreich Preussen den Krieg erklärt hatte. «Angesichts der Situation werden sämtliche diensttauglichen, jedoch nicht eingeteilten Einwohner von Thun und Umgebung eingeladen, sich heute in der Wirtschaft Schäfer im Bälliz einzufinden zur Organisation eines freiwilligen Schützenkorps.» Die Bildung des freiwilligen Thuner Schützenkorps wurde an jenem Tag beschlossen, die erste militärische Übung fand bereits am 24. Juli, morgens um 7 Uhr, auf dem Turnplatz im Schwäbis statt.