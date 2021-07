Analyse zur Pandemie in Lateinamerika – Eine gewaltige Krise braut sich zusammen Millionen Menschen in Lateinamerika rutschen in die Armut ab. Der Abstand zu den Industriestaaten vergrössert sich. Die Bevölkerung wird das nicht einfach so hinnehmen. Meinung Simon Widmer

Zu vielem bereit: Ein Demonstrant in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Foto: Raul Arboleda (AFP)

In der Woche, in der Brasilien einen neuen Rekord für Covid-Neuinfektionen aufstellte, forderte Jair Bolsonaro ein 10-jähriges Kind auf, seine Schutzmaske abzulegen. Die Aktion des brasilianischen Präsidenten am Rande einer offiziellen Veranstaltung sorgte für Empörung, überraschte aber niemanden mehr.

Noch immer diskreditiert der Rechtspopulist einfache Schutzmassnahmen und verharmlost die Pandemie. Dabei könnte die Situation dramatischer nicht sein. Erst kürzlich hat Brasilien die traurige Marke von einer halben Million Covid-Toten überschritten.