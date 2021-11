Das Spital rüstet auf – Die Emmentaler wollen die Booster-Impfung Bis Weihnachten sind die bestehenden Impfangebote bereits ausgebucht. Deshalb springt der Impftruck des Kantons in der Region ein. Susanne Graf

Der mobile Covid-Impftruck des Kantons Bern wird auch in Burgdorf und Langnau haltmachen. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Nachfrage nach der Booster-Impfung im Emmental ist gross, wie das Spital Emmental mitteilt. Seit dem 15. November wird die Covid-Auffrischungsimpfung im Kanton Bern durchgeführt. An den beiden Standorten des Spitals Emmental – in der Impfbox in Burgdorf und der Sprechstunde in Langnau – seien die Termine bis Weihnachten bereits ausgebucht.

Um die grosse Nachfrage nach Booster-Impfungen bewältigen zu können, hat das Spital Emmental deshalb zusammen mit dem Kanton fünf zusätzliche Termine organisiert, an denen der kantonale Impftruck in Burgdorf und Langnau haltmacht.