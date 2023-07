Eva Jaisli präsidiert Berghilfe – Die Emmentaler Unternehmerin lebt auch für das Berggebiet Sie geht gern «z’Bärg»: Eva Jaisli führt nicht nur die 200 Angestellten von PB Swiss Tools in Wasen, seit kurzem präsidiert sie auch die Berghilfe. Stephan Künzi

Auf Besuch im Unterwallis: Eva Jaisli besichtigt eine Firma, die mit Geldern der Schweizer Berghilfe unterstützt worden ist. Foto: Dominic Steinmann

Als sich Eva Jaisli für den Fotografen ein letztes Mal in den Türrahmen stellt, giesst es plötzlich in Strömen. Unüberhörbar prasselt der Regen auf das Dach der Gewerbehalle, in der die hölzerne Wand mit der Aussparung für die Tür ausgestellt ist. Durch die grossen Fenster im Hintergrund geht der Blick nach draussen, auf die Felsen, den Wald und den wolkenverhangenen Himmel.

Eva Jaisli, Chefin der Werkzeugfabrik PB Swiss Tools in Wasen, hat die 180 Kilometer vom Emmental in die Unterwalliser Alpen nicht ohne Grund unter die Räder genommen. Denn die Holzwand, die hier im kleinen Industriegebiet von Vollèges steht, ist keine Holzwand, wie sie hierzulande tausendfach produziert und verbaut wird. Davon will sie sich an diesem Nachmittag selber vor Ort ein Bild machen.

So speziell die Wand ist, so speziell ist auch das Unternehmen, das sie produziert. «Auprès de mon arbre» nennt sich die junge Firma, hinter ihr stehen ein Forstbetrieb, eine Sägerei und eine Zimmerei, die schon länger in den Tälern südlich von Martigny tätig sind. Rund 2 Millionen Franken hat das Trio in das Projekt investiert, Kernstück sind zwei grosse Maschinen. Sie stellen die Platten her, die später zu Holzwänden zusammengefügt werden.

Ohne fremde Hilfe hätte sich die Sache aber nicht finanzieren lassen, und hier kommt Eva Jaisli ins Spiel. Denn 250’000 Franken steuerte die Schweizer Berghilfe bei, an deren Spitze die 65-Jährige seit Frühling steht.

Hinein ins enge Tal

«Mein Bezug zu den Bergen ist seit jeher sehr eng.» Das sagt Eva Jaisli schon bei der Herfahrt, als sie kurz nach Martigny die Autobahn verlässt und in die Strasse zum Grossen St. Bernhard einbiegt. Eng wird das Tal, steil fallen die Bergflanken zu beiden Seiten in den V-artigen Einschnitt. Kaum vorstellbar, dass sich der Horizont nur ein paar Kilometer später wieder weitet und auf einem flacheren Stück Talgrund sogar das kleine Industriegebiet von Vollèges Platz hat.

Sie sei, erzählt Eva Jaisli nun, schon mit den Eltern «z’Bärg» gegangen. Noch heute bewege sie sich leidenschaftlich gern im Freien, nicht nur zu Fuss übrigens, sondern auch auf dem Bike. Dabei müsse es «nicht immer der 2000er oder gar der 3000er sein». Ein gemütlicher Ausflug zum Napf sei genauso reizvoll.

Nach ein paar Kilometern hat sich der Horizont wieder geweitet: Im kleinen Industriegebiet bei Vollèges ist auch «Auprès de mon arbre» zu Hause. Foto: Dominic Steinmann

Von ihrem beruflichen Umfeld her kennt sie das Berggebiet sowieso. Auch hinter Wasen werden die Hügel immer grösser, erreichen schliesslich Höhen von 1000 Metern und mehr. Etliche Angestellte von PB Swiss Tools wohnen hier, «deshalb kenne ich die besonderen Bedürfnisse der Leute im Berggebiet».

Deshalb, fährt Jaisli fort, engagiere sie sich im Stiftungsrat der Schweizer Berghilfe. Sie tut dies seit 2017, die letzten zwei Jahre vor der Wahl ins Präsidium amtete sie als Vize.

Holzdübel um Holzdübel

In der Gewerbehalle in Vollèges lässt sich Eva Jaisli nun zeigen, wie die Maschinen funktionieren. Zum Termin sind Kevin Zambaz als Vertreter des Forstbetriebs, Julien Deslarzes als Vertreter der Sägerei und Michel Frossard als Vertreter der Zimmerei gekommen. Gemeinsam führen sie ihr eins zu eins vor, was es genau mit den speziellen Wänden auf sich hat.

Für die Demo schichten sie in einer der beiden Maschinen ein paar Bretter aufeinander. Schon fährt ein computergesteuerter Arm vor und treibt Holzdübel um Holzdübel durch die Beige. Die befeuchteten Pfropfen verbinden die einzelnen Lagen so fest miteinander, dass Schrauben, Leim oder ein anderes fremdes Material nicht mehr nötig sind. Das ist der Clou: Mit diesem System liessen sich ganze Häuser aus massivem Holz bauen, erklären die drei voller Stolz. Die Wände isolierten gut, und weil nur die äussersten Bretter sichtbar blieben, könne man in den inneren Lagen auch etwas weniger schönes Holz verwenden. Statt zu 50 Prozent lasse sich dann ein Stamm zu 70 Prozent nutzen.

Vorführung zu Demozwecken: Der computergesteuerte Arm fährt vor und treibt Holzdübel um Holzdübel durch die Latten. Foto: Dominic Steinmann

Dann erzählen sie von ihrer Philosophie, den Wald, von dem es in ihrer Region mehr als genug gibt, besser zu nutzen. Indem je ein einheimisches Unternehmen die Bäume schlägt und lagert, sie dann in Bretter zersägt und trocknet sowie zum Schluss zu den Wänden für den Hausbau verarbeitet, bleiben Arbeit und Verdienst in der Region. Zudem sind die Wege kurz, was der Umwelt zugute kommt.

Eva Jaisli zeigt sich beeindruckt, denkt dabei wohl auch an ihre eigenen Erfahrungen als Unternehmerin. Die drei Betriebe verfolgten mit ihrer neuen Firma nicht nur beharrlich ihre Vision, sie nähmen auch ein nicht zu unterschätzendes finanzielles Risiko auf sich. Im vergangenen ersten Geschäftsjahr baute «Auprès de mon arbre» sieben Häuser, von der Kapazität her wären zehn möglich. Heuer rechnen die Verantwortlichen mit einer ähnlichen Auslastung, und das, so sagen sie, sei für den Anfang nicht schlecht.

Hilfe bei Finanzierungslücke

Zurück im Auto, erklärt Eva Jaisli, warum es die Berggebiete schwerer haben als das Flachland. Sie sind dünn besiedelt, liegen weit von den Wirtschaftszentren entfernt und verfügen deshalb von vornherein lokal nur über begrenzte Absatzmöglichkeiten. Die Abgeschiedenheit macht es schwieriger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren, die Wege sind lang und die Verbindungen mit Bus und Bahn oft nicht allzu gut. Lange Wege führen in der Tendenz zu generell höheren Kosten, dazu kommen die schwierigeren Wetterbedingungen – all das drückt auf die Rentabilität.

In dieser Situation bleibe bei Investitionen oft ein Restbetrag, der nicht fremdfinanziert werden könne. Deshalb sei Hilfe von dritter Seite nötig, so Jaisli weiter. Gleichzeitig stellt sie klar: Heute ist die Schweizer Berghilfe sehr breit tätig, die Stiftung ist nicht mehr so einseitig auf die Landwirtschaft fokussiert wie früher.

Beeindruckt von der «innovativen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Leistung»: Eva Jaisli im Gespräch mit den Verantwortlichen von «Auprès de mon arbre». Foto: Dominic Steinmann

Genauso muss es nicht immer das Gewerbe und nicht immer so viel Geld sein. Die 250’000 Franken seien ein hoher Beitrag. Insgesamt unterstütze die Berghilfe Jahr für Jahr rund 500 bis 600 grössere und kleinere Projekte. Das könne auch mal eine Weiterbildung für die Leute vor Ort sein, für den Tourismus sei es zudem wichtig, den Ausbau des Internetempfangs in den Dörfern voranzutreiben. Die Gäste erwarteten je länger, je mehr flächendeckendes WLAN.

Ohne Effort gibt es kein Geld, darauf weist Eva Jaisli ebenfalls hin. Ein Team von ehrenamtlich tätigen Fachexperten prüfe jedes eingereichte Dossier auf Herz und Nieren.

An die nächste Generation

Apropos Ehrenamt: Wie findet Eva Jaisli neben ihrem Job als Chefin einer Firma mit 200 Angestellten überhaupt Zeit für die Schweizer Berghilfe? Zumal sie, wie sie im Gespräch durchblicken lässt, regelmässig auch in anderen Gremien mitarbeitet? Ihr Pensum sei nur dank einer guten Organisation und der Unterstützung ihres Mannes und ihrer vier erwachsenen Kinder so möglich, antwortet sie.

Dann ergänzt sie: Letztlich könne eine Firma nur profitieren, wenn es der Region, in der sie tätig sei, gut gehe. Genau mit dieser Überlegung habe sie seinerzeit zehn Jahre lang das Regionalspital Emmental präsidiert.

Zu Hause steht der Generationenwechsel an: Nächstes Jahr übergibt Eva Jaisli die Leitung von PB Swiss Tools an ihren Sohn Marco. Foto: Adrian Moser

Nächstes Jahr steht bei PB Swiss Tools ohnehin der Generationenwechsel an, das verschafft ihr etwas Luft. Mit Sohn Marco wird die fünfte Generation die Leitung des Familienunternehmens übernehmen, ihr bleibt dann das Verwaltungsratspräsidium.

Die Heimreise ist fast geschafft, das Bernbiet naht, Eva Jaisli setzt zu einem letzten Gedanken an. Sicher habe die Arbeit für die Schweizer Berghilfe ihren Blick auf die Berge und die Menschen dort ein Stück weit verändert. «Mir ist bewusst geworden, dass jede Krise im Berggebiet ihre Spuren hinterlässt.» Corona zeige dies genauso wie der Klimawandel. «Die Pandemie hat vor allem jene Gebiete, die von den ausländischen Gästen leben, schwer getroffen. Und die Folgen des wärmeren Wetters mit der grösseren Trockenheit, den stärkeren Unwettern und den geringeren Schneemengen zeigen sich im ganzen Alpenraum.»

