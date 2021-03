Drive-in oder Koch zum Mieten – Die Emmentaler Restaurants entwickeln im Lockdown Neues Trotz ungewisser Zukunft steht die Gastronomie im Emmental nicht durchwegs still. Vier Beispiele aus der Region zeigen: Aus der Not entsteht auch Innovatives. Regina Schneeberger

Bestellen wie im McDonald’s: In Burgdorf gibt es ein temporäres Drive-in-Restaurant. Foto: Beat Mathys

Drive-in

Was man von grossen Fast-Food-Ketten kennt, gibt es diese und nächste Woche jeweils von Donnerstag bis Sonntag mitten in Burgdorf: ein Drive-in. Mit dem Auto, auf dem Velo oder zu Fuss können sich Hungrige das Essen im Vorbeifahren beziehungsweise Vorbeigehen holen. Lanciert hat das Angebot die Genossenschaft Specht, die in der Oberstadt ein Restaurant betreibt.

Bei einem Bestellfenster können die Leute ihre Menüwahl aufgeben und das Essen wenige Meter weiter vorne bei einem Container abholen. Etwa einen Buchweizenbraten mit Karotten, Zwiebelsauce und Kartoffelstampf. Das Provisorium wurde auf dem Areal der Whitelight Veranstaltungstechnik AG errichtet. Das sei eine ideale Kooperation, sagt Christoph Schafroth, Co-Geschäftsleiter der Genossenschaft Specht. Denn auch in der Eventbranche läuft derzeit bekanntlich wenig.