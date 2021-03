Frühling in Schangnau – «Die Emme muss man immer beobachten» Schmilzt der Schnee, steigt der Wasserpegel der Emme. Bei Hochwasser kann das Räbloch zum Nadelöhr werden. Anwohnerin Jris Rüegsegger hat gelernt, mit Naturgewalten zu leben. Jacqueline Graber

Jris Rüegsegger bewirtschaftet in der vierten Generation den Betrieb Lauterstaldenreben. Beim Unwetter 2014 überflutete das Wasser die Wiese hinter ihr und drang bis vor das Bauernhaus. Foto: Tamedia AG

Bis vor Kurzem lag noch Schnee auf den Matten in Schangnau. Die steigenden Temperaturen der letzten Tage haben ihn verschwinden lassen. Aber natürlich ist er nicht einfach weg: «Im Frühling bringt die Emme jeweils mehr Wasser», weiss Jris Rüegsegger aus Erfahrung. Angst habe sie vor der Schneeschmelze jedoch nicht. Es sei eh so, dass man das ganze Jahr hindurch die Emme beobachten müsse, das sei ihr schon als Kind eingetrichtert worden.

Jris Rüegsegger ist im Lauterstaldenreben aufgewachsen. Heute bewirtschaftet sie den Bauernhof, der von den Einheimischen nur Räbeli genannt wird, in der vierten Generation. Das Haus befindet sich am tiefsten Punkt von Schangnau, lediglich eine Wiese und ein Waldgürtel trennen es vom rund 300 Meter entfernten Räbloch. Jener Schlucht, deren Nagelfluhwände bis zu 60 Meter hoch sind und die an der schmalsten Stelle nur eine Breite von 1,5 Metern aufweist. Gemäss einer Sage haust hier im Winter die verborgene Emmeschlange, die im Frühling mit den anschwellenden Fluten ausbricht.