Musikschule Region Thun – Die Ellenberger-Wettbewerbe im Doppelpack Am letzten März-Wochenende findet in der Musikschule Region Thun der Ellenberger-Wettbewerb in zwei Ausgaben statt. Da der letztjährige verschoben werden musste, sind es jener von 2020 und von 2021. Franziska Streun

Am Wochenende vom 27. und 28. März führt die Musikschule Region Thun (MSRT) zwei Ausgaben des Ellenberger-Wettbewerbs durch. Am Samstag findet jener für den geschobenen vom vergangenen Jahr statt, am Sonntag der diesjährige. «Es ist die unterdessen 50. Ausgabe des traditionellen Wettbewerbs», schreibt der Medienverantwortliche Marc Wagner, selbst auch Musiker und Lehrer an der MSRT, in seiner Mitteilung.

In der Musikschule Region Thun wird auch das Querflötenspielen unterrichtet. Foto: PD/David Schweizer

Der Wettbewerb wurde 1971 dank eines Legats der Thuner Malerin Marianne Ellenberger begründet. Die beiden Veranstaltungstage finden Pandemie-bedingt ohne Publikum statt und werden als Livestream übertragen.