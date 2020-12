Mit dieser Frage befinden wir uns mitten im Minenfeld der politischen Korrektheit: Denn damit einher geht die Frage nach der Herkunft – was heute als rassistisch gilt. Sehen Sie das auch so?

Nein. Im Gegenteil: Es ist nicht per se eine rassistische, vielmehr eine selbstverständliche Frage. In Deutschland – genauso in der Schweiz – gibt es ja auch eine Binnenmigration, das heisst, die Leute ziehen vom Land in die Stadt oder von einer Stadt in eine andere, von Bayern nach Berlin oder von Hamburg nach Frankfurt, weil heute niemand mehr fünfzig Jahre am selben Ort lebt. Das ergibt jene Vielfalt, die so oft gepriesen wird, da fragt man automatisch: Woher kommst du? Heute sind alle Fremde, und weil man sich vertrauen und kennen lernen will, fragt man eben: Woher kommst du?