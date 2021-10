Projekt für Aufweitung der Aare – Die Elfenau soll wieder zur Fluss-Aue werden Der Kanton Bern nimmt einem neuen Anlauf für einen Wasserbauplan für die Ufer in der Elfenau.

Die Aare in der Berner Elfenau beim Hochwasser von Mai 2015. (Archivbild) Foto: Keystone/Lukas Lehmann

Der Kanton Bern schickt am 1. November einen Wasserbauplan für die Ufergebiete der Aare in der Elfenau in die Mitwirkung. Es ist ein neues Projekt, nachdem vor mehr als zehn Jahren bereits eines am Widerstand von Anwohnerinnen und Anwohnern scheiterte.

Wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) am Montag mitteilte, sind die Abwasser- und Trinkwasserleitungen auf den beiden Seiten der Aare in diesem Gebiet durch die Erosion gefährdet. Sie sollen nun geschützt werden.

Auf der Berner Flussseite soll die Abwasserleitung in der Elfenau verlegt werden. So erhält die Aare mehr Platz, und die Elfenau soll wieder zur Flussaue werden, welche wertvolle Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere bietet.

Die nationalen Gesetze verlangen, dass bei Eingriffen in ursprüngliche Auen die natürliche Dynamik wiederhergestellt wird. Der Kanton Bern will aber die Elfenau auch als wichtiges Naherholungsgebiet erhalten.

Deshalb soll der beliebte Aare-Uferweg über einen Steg entlang des Auengebiets geführt werden. Das Chräbsebächli und die Badebuhnen im unteren Bereich der Elfenau bleiben bestehen.

In den Jahren 2005 und 2006 machte die IG Elfenau Druck gegen die damaligen Pläne der Stadt Bern zur Aufweitung der Aare, aber auch der damalige FDP-Gemeinderat Kurt Wasserfallen. Er erhob als Privatperson Einsprache gegen das vom Gemeinderat verabschiedete Aare-Aufweitungsprojekt.

Später zog er die Einsprache bedingt zurück. 2007 gab die Stadt Bern die Federführung bei diesem Projekt an den Kanton Bern ab.

Zwei Info-Veranstaltungen

Zum neuen Projekt lädt der Kanton Bern am 1. November zur öffentlichen Informationsveranstaltung. An ihr teilnehmen werden auch der kantonale Bau- und Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus sowie Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Gemeinden Bern, Muri bei Bern und Köniz. Der Anlass wird auf der Internetseite des Kantons Bern live übertragen.

Am Samstag, dem 6. November können Interessierte zudem an einem «Projektspaziergang» teilnehmen. Das Mitwirkungsdossier ist auf der Internetseite des Kantons Bern zu finden und liegt in den drei genannten Gemeinden auf.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.