Datenanalyse des Mai-Wetters – Die Eisheiligen fallen nicht nur dieses Jahr aus – sie existieren gar nicht Wetterdaten zeigen, dass die vermeintliche Frost-Periode nur ein Mythos ist. Mit der Klimaerwärmung nimmt die Wahrscheinlichkeit kalter Tage im Mai sogar noch weiter ab. Yannick Wiget , Mathias Lutz

Im April ist Frost noch viel häufiger als im Mai: Aprikosenbäume im Wallis, aufgenommen am 8. April 2021. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Auf die Eisheiligen ist Verlass. Zumindest könnte man das denken, wenn man die Berichterstattung verfolgt, die es jeden Mai dazu gibt: Mal kommen sie vorher («Verfrühte Eisheilige»), mal nachher («Verspätete Eisheilige»), mal wirklich («Eisheilige schlagen zu») und mal gar nicht, weil es ungewöhnlich warm ist («Heissheilige»).

Für eine Schlagzeile reicht meist eine Temperaturveränderung wie in dieser Woche. Denn die berüchtigte Frost-Periode, welche die Eisheiligen regelmässig bringen sollen, existiert nicht. Das zeigt eine Analyse von Messreihen, die uns Meteo Schweiz zur Verfügung gestellt hat. Am Standort Zürich-Fluntern beispielsweise sank die Lufttemperatur am 11. bis 15. Mai – den historisch überlieferten Tagen der Eisheiligen – in den letzten zehn Jahren nie unter den Gefrierpunkt. Die Tiefsttemperatur betrug im Durchschnitt 7,9 Grad.