Ungeliebtes Monopol – Die einzige Alternative zur neuen Monsterbank Mit der neuen grossen UBS droht ein Kreditengpass für mittelgrosse Firmen. Aber eine herausgelöste CS Schweiz wäre keine Konkurrenz. Möglich wäre dies nur zusammen mit einer Postbank. Arthur Rutishauser

Nur einen Steinwurf voneinander entfernt: Die frisch fusionierten Grossbanken UBS und Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz.

Die Politik überschlägt sich seit der erzwungenen Fusion von UBS und Credit Suisse bei ihren Forderungen an die neue Riesenbank und ihre Aufsicht. Beinahe panikartig reagiert die FDP. Sie befürchtet, wegen ihrer Bankennähe im Herbst die Wahlen zu verlieren. Darum fordert Parteipräsident Thierry Burkart, dass man die CS Schweiz so rasch wie möglich wieder aus der UBS herauslösen und separat an die Börse bringen soll. Die Idee, die anfänglich auf viel Sympathie stiess, erweist sich zunehmend als illusorisch. Und zwar nicht nur, weil man die UBS nicht dazu zwingen kann.