Schulsozialarbeit in Langenthal – Die Einsparungen soll erst die Umsetzung bringen Am Montag gelangt die lang erwartete Vorlage für eine Entlastung der Lehrpersonen vors Stadtparlament. Ohne die verlangte Budgetneutralität allerdings. Kathrin Holzer

Sozialarbeit ist in vielen Berner Gemeinden längst ein fester Bestandteil. Zum Beispiel im Schulhaus Rain in Ittigen. Foto: Stefan Anderegg

Das Schulwesen ist das grosse Thema an der Stadtratssitzung vom Montag. Nicht nur, dass es gleich fünf Kredite zu bewilligen gilt im Hinblick auf die langfristige Zentralisierung der Kindergärten auf die drei bestehenden Schulzentren sowie der bevorstehenden Zusammenlegung der Oberstufe aufs Kreuzfeldareal. Auch die Einführung des durchlässigen Schulmodells ist traktandiert. Und mit der Einführung einer Schulsozialarbeit ein Streitthema schlechthin in der Langenthaler Stadtpolitik.

Jahrelang war bereits diskutiert worden, bevor sich das Parlament 2018 zu einer Kompromisslösung durchringen konnte: Die Lehrpersonen sollten entlastet werden bei der Begleitung von sogenannt «schwierigen» Schülerinnen und Schülern. Dies allerdings durch eine bessere Nutzung und Koordination bereits bestehender Angebote in der Stadt und der Region. Und verbunden mit der höchst umstrittenen Auflage, dass der Gemeinderat aufzeigt, wie er die entstehenden Mehrausgaben in anderen Bereichen einzusparen gedenkt. Budgetneutralität lautete der Auftrag, mit dem der Gemeinderat betraut wurde.

Schokito macht das Rennen

Wie den Unterlagen zur Stadtratssitzung zu entnehmen ist, ist der Gemeinderat diesem Auftrag allerdings nicht ganz nachgekommen. Zwar will er ab Sommer 2021 mit der Schoio AG und dem Trägerverein offene Kinder und Jugendarbeit Oberaargau (Tokjo) zwei bestens bekannte Kooperationspartner mit der Entlastung der Lehrpersonen betrauen. Der Gemeinderat hat ihnen den Zuschlag für das Projekt Schokito auf eine öffentliche Ausschreibung hin erteilt. Der Antrag auf einen wiederkehrenden Kredit von 130’000 Franken erfolgt indes ohne Vorschläge für Einsparungen in anderen Bereichen.

«Es versteht sich von selbst, dass der Bezug einer Leistung etwas kostet und zusätzliche finanzielle Mittel auslöst.» aus dem Bericht des Amtes für Bildung, Kultur und Sport

Mit der Einführung der Entlastungsmassnahmen werde eine neue Aufgabe geschaffen beziehungsweise bei Dritten eingekauft, hält das zuständige Amt für Bildung, Kultur und Sport (Abikus) in seinem Bericht fest. «Es versteht sich von selbst, dass der Bezug einer Leistung etwas kostet und zusätzliche finanzielle Mittel auslöst.» Einsparungen im Bildungsbereich könnten aus Sicht der Arbeitsgruppe und des Amtes nicht vorgenommen werden. Auch masse sich das Abikus nicht an, eine Budgetkürzung in einem anderen Bereich der Stadtverwaltung vorzuschlagen.

Günstiger als vom Kanton empfohlen

Einsparungen erwartet das zuständige Amt vielmehr in einer Minimierung der Folgekosten, die dank der Einführung einer Schulsozialarbeit ausbleiben würden, jedoch nicht quantifiziert werden könnten. «In einer langfristigen Betrachtung wird davon ausgegangen, dass die Einführung dieser Massnahmen zu einer Reduktion der Ausgaben in der Sozialhilfe sowie für Krankheitsausfälle bei Lehrpersonen führen wird.» Dies werde die gewünschte Budgetneutralität herbeiführen.

Das Abikus weist auch darauf hin, dass mit der vorliegenden eine «schlanke und kostengünstige» Variante ausgearbeitet worden sei. So sei der Leistungsumfang mit einer Präsenzzeit von 400 Stunden pro Schulzentrum auf ein Minimum reduziert. Der Kanton schreibe in seinem Leitfaden für je 600 bis 900 Schulkinder 100 Stellenprozent vor, was Betriebskosten von ungefähr 120’000 Franken entspreche. Mit ihren 1600 Schülerinnen und Schülern müsste die Stadt gemäss kantonalen Empfehlungen demnach mit weitaus höheren Kosten rechnen.

Synergien «nicht möglich»

Es ist nicht der einzige Punkt, auf den das Finanzamt in seinen Anmerkungen zum Bericht hinweist. Auch gehe aus diesem nicht hervor, ob Abklärungen mit umliegenden Gemeinden stattgefunden hätten und potenzielle Synergien geprüft worden seien.

Tatsächlich haben bereits mehrere umliegende Gemeinden längst eine Form der Schulsozialarbeit eingeführt. Auch das Projekt Schokito kommt dabei zur Anwendung. Gemäss Abikus wiederum sind Synergien allerdings nicht möglich, «weil die ausgeschriebenen Dienstleistungen für die Volksschule Langenthal massgeschneidert wurden».