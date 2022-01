Wirtschaftskrise in der Türkei – Die einen können sich Fleisch nicht mehr leisten, andere leben wie Könige Die Lira hat dramatisch an Wert verloren. Wie gehen Türkinnen und Türken in der Schweiz mit dem Wirtschaftschaos in ihrer Heimat um? Ein DJ, eine Politikerin und ein Ladenmitarbeiter erzählen. Edith Hollenstein

Die Menschen in der Türkei spüren die Geldentwertung im Portemonnaie: Viele Menschen s ind privat verschuldet und stürzen in die Armut. Foto: Sedat Suna (Keystone)

Seit Anfang letzten Jahres hat die türkische Lira fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Die Inflation liegt offiziell bei 36 Prozent, wie das Statistikamt in Ankara am Montag bekannt gab. Was für Schweizer fast nicht vorstellbar ist, ist für viele Türken bitterer Alltag: Einfache Dinge des täglichen Lebens wie Brot, Tomaten, Zwiebeln oder Zucker sind laufend teurer und mittlerweile zum Luxusgut geworden.

Die dramatische Geldentwertung führt zu grossem Frust in der Bevölkerung. Das macht auch Yavuz Bas grosse Sorgen. Vor 12 Jahren ist der damals 34-Jährige von Istanbul nach Zürich gezogen. Seither arbeitet er als DJ. «Die Situation in der Türkei ist sehr schlecht», sagt er.