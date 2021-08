50 Jahre Frauenstimmrecht – Die eigenständige Geschichte der Frauen feiern Ab Freitag leuchten die Figuren, die das Frauenwahlrecht erkämpft haben, auf der Fassade des Bundeshauses. Historikerin Franziska Rogger über die richtige Taktik, Heldinnen und Depressionen. Lea Stuber

Franziska Rogger, Historikerin, wehrt sich dagegen, «dass die Geschichte der Schweizerinnen als Geschichte des Misserfolgs erzählt wird». Foto: Franziska Rothenbühler

«Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben», sagt Franziska Rogger jetzt, und so, wie sie spricht, müssen die Frauen damals wohl für ihr Wahl- und Stimmrecht gekämpft haben: mehr Staccato als Dreiklang. Mit Fokus auf das Wesentliche. Ohne Pause dazwischen.

Dranbleiben ist wichtig. Das sei es, was sie, die Historikerin, in diesen zweieinhalb Jahren gelernt habe. So lange hat sie in einem Team von über hundert – mehrheitlich – Frauen die Projektion «Hommage 2021» vorbereitet, sich mit den Biografien von Frauen aus der Frauenbewegung auseinandergesetzt und Bilder von ihnen gesucht. «Hätten die Frauen vor uns aufgegeben», sagt Franziska Rogger, «hätten sie ihr Ziel nie erreicht.»