Psychische Gesundheit – Die eigene Verrücktheit feiern Am Samstag findet in Bern die erste nationale Mad Pride statt. Doch wie passen psychische Erkrankungen zu einer farbenfrohen Parade? Jessica King

Am 10. Oktober 2019 fand eine lokale Mad Pride in Genf statt – 1000 Personen nahmen damals teil. Foto: tdg

Der Stolz darauf, verrückt zu sein. Das wird, wortwörtlich übersetzt, am Samstag in Bern zelebriert. An der ersten nationalen Mad Pride werden psychisch Erkrankte durch die Altstadt ziehen und anschliessend auf dem Bundesplatz feiern – gemeinsam mit Angehörigen, Fachpersonen und Interessierten.