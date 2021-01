Leserreaktionen – «Die Ehepaare sind gegenüber den Konkubinatspaaren benachteiligt» Leserinnen und Lesern äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Individualbesteuerung, die von den FDP-Frauen gefordert wird.

FDP-Frauen fordern die Individualbesteuerung für natürliche Personen. «Die Idee ist richtig», findet ein Leser. Foto: Getty Images

Zu «Bersets Impfbefehl führt direkt in den Kollaps»

Auch ich, 69-jährig, gehöre zu den Impfwilligen, die sehnlichst auf den Piks in den Oberarm warten. Noch vor wenigen Monaten wären wir überglücklich gewesen, zu wissen, dass im zweiten Quartal 2021 mit der Impfkampagne begonnen werden kann. Nun bin ich dankbar, dass dies bereits im ersten Quartal möglich ist und wir in einem Land leben, dass über die Mittel verfügt, Impfstoff zu beschaffen und die Verantwortlichen bei der Vorreservation auf die richtigen Hersteller gesetzt haben. Dass es bei einem solchen Megaprojekt zu Anfangsproblemen kommen kann, ist normal. Nutzen wir doch die ersten Monate im ersten Gang für die Aneignung der notwendigen Fahrkünste und freuen uns, bis wir dann ab Februar oder März unbeschwert Gas geben können. Urs Bosshard, Aarwangen

Zu «Neuer Schub für eine alte Forderung»

Die FDP-Frauen fordern die Individualbesteuerung für natürliche Personen. Die Idee ist richtig und gut. Nur kommt die Einsicht reichlich spät. Hat diese Einsicht damit zu tun, dass die Frauen heute in gut bis sehr gut verdienenden Positionen sitzen und dabei viel Geld verdienen? Dabei gibt es eines zu bedenken. Für die Bundessteuern benötigen wir die Individualbesteuerung nicht dringend, denn sie belastet uns wenig. Hingegen ist eine Korrektur bei den Kantonal- und Gemeindesteuern dringend nötig. Die Ehepaare sind in zweierlei Hinsicht gegenüber den Konkubinatspaaren benachteiligt. Sie zahlen zu viel Steuern und erhalten nur eineinhalb AHV-Renten. Die Konkubinatspaare werden schon heute individuell besteuert und jeder Partner erhält eine Einzelrente. Diese Ungerechtigkeit muss bei den Kantons- und Gemeindesteuern korrigiert werden, untersteht also nicht dem Bund. Lucien Burri, Kappelen

Zu «Heizen gegen den Klimawandel»

Im Zusammenhang mit Renovationsarbeiten entschieden wir in unserem Sechsfamilienhaus, die Heizung zu sanieren. Obschon unsere Gasheizung viel klimaschädliches CO2 ausstösst, erhalten wir keine Fördergelder. Wir finden es stossend, dass es heisst, Öl- oder Gasheizungen sollten durch umweltfreundlichere Systeme ersetzt werden, aber für den Ersatz von Gasheizungen im Kanton Bern trotzdem keine Subventionen ausbezahlt werden. Für unser Mehrfamilienhaus sind die Kosten hoch, da es zum Beispiel für eine Wärmepumpe drei Bohrungen braucht. Diese Kosten möchten wir ja nicht auf die Mieter abwälzen. Ja, hätten wir vor 17 Jahren aus damals noch umweltfreundlichen Gründen die Ölheizung nicht durch eine Gasheizung ersetzt, bekämen wir heute Fördergelder. Martin Abplanalp, Bern

Zu «Dann bleibt nur Rosenkohl aus Holland»

Leider stelle ich fest, dass das eidgenössische Parlament, wenn es um Themen rund um Pflanzenschutzmittel geht, nicht mehr auf Grund wissenschaftlich basierter Risiko- und Nutzenanalysen entscheidet, sondern betreffend Rückstände eine Nulltoleranz-Praxis verfolgt, also rein ideologisch getrieben entscheidet. Damit gefährden die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, bewusst oder unbewusst, die Schweizer Ernährungswirtschaft und nehmen mehr Nahrungsmittelimporte in Kauf. Niklaus Knuchel, Utzenstorf

Zu «Mit diesen Argumenten weibeln Köniz, Bern und Ittigen für eine Metro»

Die Idee finde ich durchaus prüfungswürdig. Strassen würden in der Innenstadt noch mehr entlastet, wenn gleichzeitig ein Parkhaus in der Region Köniz erstellt würde. In der Zwischenzeit wäre ein anständiger Breitband-Datenanschluss in der ländlichen Gegend um Köniz und Oberbalm sinnvoll. Onlinekommentar von Jürg Mosimann