Wahlen in Hasle – Die EDU sorgt für Spannung Sechs Bisherige treten zu den Gemeinderatswahlen vom 18. Oktober wieder an. Die SVP möchte den frei werdenden Sitz verteidigen. Doch nun mischt erstmals auch die EDU mit. Urs Egli

Gemeindepräsident Walter Scheidegger ist der Einzige in der siebenköpfigen Exekutive von Hasle, der sein Mandat auch wegen Amtszeitbeschränkung aufgibt. Foto: Adrian Moser

Zum ersten Mal überhaupt tritt die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) in Hasle zu den Gemeinderatswahlen an. Markus Fankhauser ist der einzige Name, der auf der Wahlliste steht. Wie gross die Chance sei, in die Exekutive gewählt zu werden, sei schwierig zu beurteilen, sagt der 29-jährige Jurist, der jetzt ein zweites Studium in politischer Philosophie absolviert: «Bei Proporzwahlen ist eine Einzelkandidatur herausfordernder.» Aber unmöglich ist es nicht.