Kirche in Zeiten von Corona – «Die drückende Trauer nimmt einem den Schnauf» Pfarrer Manuel Dubach erfährt jetzt, da sie nicht möglich sind, wie wohltuend Abdankungsfeiern mit vielen Teilnehmenden sein können. Susanne Graf

Dass Gottesdienste früh wieder erlaubt waren, empfindet Pfarrer Manuel Dubach als Privileg. Foto: Christian Pfander

Er kommt gerade von einer Abdankung zurück. Mit einer kleinen Gruppe Hinterbliebener hat der Burgdorfer Pfarrer Manuel Dubach auf dem Friedhof für immer Abschied genommen von einer hochbetagten Frau. Ihr Verwandten- und Bekanntenkreis hatte sich stark ausgedünnt. Aber wenn Jüngere sterben, füllen sich die Reihen in der Abdankungshalle des Friedhofs oder in der Burgdorfer Stadtkirche an Trauerfeiern – zu normalen Zeiten. Jetzt sind wegen Corona nicht mehr als 50 Personen erlaubt.

Immerhin. Es gab eine Zeit letzten Frühling, da durften zuerst nur fünf Angehörige teilnehmen. «Das war schlimm, das reichte manchmal nicht einmal für die Kernfamilie», erinnert sich Manuel Dubach. Der Pfarrer ist dankbar, dass die Regierung «nachjustiert» hat. «Es ist schon etwas anderes, wenn zumindest die erweiterte Familie teilnehmen kann.»