Musikschule in Langenthal – Die dringend nötige Renovation rückt näher Nicht mehr zeitgemäss ist das Gebäude mit der Regionalbibliothek und der Oberaargauischen Musikschule. Der Stadtrat hat deshalb ein Erneuerungsprojekt auf den Weg geschickt. Tobias Granwehr

Das Schulhaus auf dem Kreuzfeldareal weist verschiedene Schwachstellen auf. So ist es zum Beispiel nur bedingt hindernisfrei zugänglich. Fotos: Raphael Moser

Längst sind die Regionalbibliothek Langenthal und die Oberaargauische Musikschule Langenthal etabliert in der regionalen Bildungslandschaft. Was die beiden Institutionen inhaltlich bieten, korrespondiert indes nicht mehr mit dem, was sie äusserlich hergeben.

Das Gebäude an der Turnhallenstrasse 22, in dem sich Bibliothek und Musikschule seit 1980 befinden, weise einen enormen Sanierungsbedarf auf, erklärte Stadtpräsident Reto Müller (SP) im Langenthaler Parlament. Vieles im Haus stamme noch aus der Zeit Ende der 1970er-Jahre. Handlungsbedarf bestehe bei der fehlenden Hindernisfreiheit, den Fenstern oder den sanitären Anlagen, nannte Müller einige Beispiele.