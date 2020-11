Probleme auch auf dem Eis – Die drei Schwachpunkte des SC Bern Nur drei Siege in acht Spielen – Coach Don Nachbaur erklärt vor dem Heimspiel gegen Davos, weshalb der SC Bern zu wenig Punkte auf dem Konto hat. Adrian Ruch

Zu wenig effizient vor dem gegnerischen Tor: In dieser Szene machen die SCB-Stürmer Gaëtan Haas und Simon Moser viel Druck auf Gottéron-Goalie Reto Berra, sind aber nicht erfolgreich. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Der SC Bern steckt aufgrund des Coronavirus bekanntlich wirtschaftlich in argen Schwierigkeiten, doch auch sportlich gibt es Probleme. Vor dem Heimspiel gegen den HC Davos weisen die Mutzen nach acht Runden neun Zähler auf – und damit noch einen Punkt weniger als in der Vorsaison nach acht Partien. Für die magere Ausbeute gibt es Gründe.

Zu viele enge Spiele gehen verloren

Don Nachbaurs Mannschaft hat stets ordentliche bis ausgezeichnete Leistungen erbracht. Nur gegen Zug und Servette war der SCB spielerisch unterlegen, und doch verlor er fünfmal. So resultierten etwa gegen Lausanne und Gottéron Niederlagen, die sich unter «unnötig» vermerken lassen. In beiden Matchs war es den Bernern nicht geglückt, das Chancenplus in einen klaren Vorsprung zu verwandeln, worauf das erste Gegentor für Unruhe sorgte. «Gemäss den statistischen Analysen kreieren wir viele Chancen, aber wir schliessen die Spielzüge nicht richtig ab», sagt Nachbaur. Das ist bei der Ausgeglichenheit in der National League fatal. Der Erfolg vieler Teams basiere auf deren Ausnahmekönnern, berichtet der Coach und folgert: «Jeder muss besser werden, aber wir brauchen definitiv mehr Output von unseren Topspielern.»