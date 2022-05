Brutaler Bijouterie-Raub – Die drei Haupttäter sollen über zehn Jahre ins Gefängnis Der Staatsanwalt fordert für jene fünf Männer, die im Dezember 2017 an einem brutalen Raubüberfall in Bern beteiligt waren, drakonische Strafen. Hans Ulrich Schaad

Der Ukrainer war der Mann fürs Grobe. Er sitzt seit knapp vier Jahren in Haft und musste den Gerichtssaal in Fussfesseln betreten. Illustration: Res Zinniker

Staatsanwalt Cesar Lopez fand in seinem Plädoyer deutliche Worte für den Raubüberfall in der Von-Werdt-Passage in Bern am 27. Dezember 2017. Er bezeichnete das Vorgehen des Haupttäters, eines heute 36-jährigen Ukrainers, als «grenzenlose, menschenverachtende Brutalität».

Für die Geldgier anderer teuer bezahlt