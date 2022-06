Plädoyers im Rockerprozess – Die drei Hauptbeschuldigten sollen lange ins Gefängnis Der Staatsanwalt fordert für drei Bandidos Gefängnisstrafen zwischen 4 und 9,5 Jahren. Sie verletzten die Angreifer zum Teil lebensbedrohlich. Hans Ulrich Schaad

Der Staatsanwalt sprach in seinem Plädoyer von schwierigen Ermittlungen in einem schweigsamen Umfeld. Illustration: Angela Zwahlen

Bandenkrieg, Raufhandel, Schüsse, 19 Personen angehalten. Mit diesen Stichworten sei er am Abend des 11. Mai 2019 von der Kantonspolizei Bern alarmiert worden, sagt der Staatsanwalt zu Beginn seines Plädoyers am Dienstagmorgen vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Beteiligt waren an der Auseinandersetzung in Belp gemäss Meldung Mitglieder der Bandidos, Hells Angels und Broncos. Es müsse damit gerechnet werden, dass nicht alle überleben. Doch am Schluss blieb es bei Schwerverletzten.