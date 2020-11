Abstimmung in Rüdtligen-Alchenflüh – Die Dorfstrasse kann saniert werden Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rüdtligen-Alchenflüh sagen Ja zum Sanierungskredit von 1,3 Millionen Franken. Regina Schneeberger

Bald werden die Risse in der Dorfstrasse verschwinden. Der Kredit zur Sanierung wurde bewilligt. Foto: Beat Mathys

Die Gemeinde Rüdtligen-Alchenflüh kann die zweite Etappe der Sanierung der Dorfstrasse in Angriff nehmen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bewilligten an der Urne den Kredit von 1,3 Millionen Franken deutlich. 84 Prozent (392 Stimmen) sagten Ja, dies bei einer Stimmbeteiligung von 37 Prozent. Eigentlich wäre darüber sowie über die weiteren Geschäfte an der Gemeindeversammlung entscheiden worden. Coronabedingt wurde diese jedoch abgesagt.

Das erste Teilstück der Dorfstrasse wurde bereits saniert, nun steht jenes zwischen der Kreuzung Fuhrenweg bis zur Gemeindegrenze Aefligen an. In erster Linie muss die fast 100-jährige Wasserleitung, die unter der Strasse verläuft, ersetzt werden. Zudem gilt es unter anderem den Deckbelag zu sanieren und die Strassenbeleuchtung zu verbessern.