Archivar und Autor – Die Dorfgeschichte soll nicht verschwinden Thomas Rickli baut in seiner Freizeit ein Gemeindearchiv für Thunstetten-Bützberg auf. Zum 800-Jahr-Jubiläum hat er nun sogar ein Buch veröffentlicht. Sebastian Weber

Thomas Rickli an seinem Arbeitsplatz: Er hat mittlerweile zahlreiche Fotos für sein Archiv digitalisiert. Foto: Raphael Moser

An Feierlichkeiten ist derzeit nicht zu denken. Wegen der Corona-Pandemie hatten jene für das 800-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Thunstetten-Bützberg bereits um ein Jahr auf 2021 verschoben werden müssen. Ob sie nun dieses Jahr über die Bühne gehen können, steht laut Gemeindepräsident Hans-Peter Vetsch (SP) aber auch noch nicht fest. Zu unsicher ist derzeit die Situation. Vielleicht wird also erst 2022 gefeiert.

Bis es so weit ist, haben die Thunstetterinnen und Thunstetter immerhin genügend Lesestoff. Bereits vorigen Sommer in der Dorfzeitung und im Herbst im Oberaargauer Jahrbuch ist die von der Gemeinde in Auftrag gegebene Reportage des Langenthaler Stadtchronisten Simon Kuert erschienen.