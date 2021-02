Die Krise setzt ihnen zu – Die Dorfclubs fürchten sich vor dem, was kommt Die meisten Präsidenten der hiesigen Sportvereine bangen nicht um deren Existenz. Aber sie sorgen sich wegen der mittelfristigen Folgen der Pandemie. Adrian Horn

Beim HV Herzogenbuchsee (links) spielt bloss das Fanionteam. Der FC Interlaken und der seit dieser Saison hier aktive Nelson Ferreira müssen warten. Foto: Deuring/Pfander/Grunder

Es riecht nach Ketchup, hier, an diesem so idyllischen Ort. Strandbad nennt der FC Dürrenast seine Anlage, sie befindet sich unweit vom echten «Strämu», wie sie in Thun sagen. Den Fussballplatz am See mit pittoresker Bergkulisse bezeichnen zumindest die Einheimischen als vielleicht schönsten des Landes. Hunderte von Leuten tummeln sich samstags hier: Junioren aller Altersstufen, deren Eltern, Spaziergänger.

Heuer wird sich ein Frühlingstag eher nicht so präsentieren. Das Vereinsleben ist im Zuge der Pandemie längst zum Erliegen gekommen. Die Clubbeiz ist geschlossen, wie alle andern Restaurants.