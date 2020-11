Besseresser – Die Dorfbeiz in der Stadt Die BZ-Gastrokritiker haben die herzliche Atmosphäre im Mühlirad in der Berner Matte genossen – und wurden von der Qualität der Speisen angenehm überrascht. Die Besseresser

Lammrack, Kartoffel-Sellerie-Stampf, knackiges Gemüse: Da hatte der Mühlirad-Metzger etwas Feines an Lager. Fotos: Die Besseresser

Kurz nach dem Besuch der neuen Zähringer-Crew waren die Besseresser bereits wieder im Berner Mattequartier. Im Februar haben Corinne Hulliger und Christoph Eggimann hier das zuvor geschlossene Restaurant Mühlirad wieder eröffnet. Kurz darauf musste das Gastgeberpaar auf Lieferservice umstellen, und auch während des aktuellen «Lockdown light» kann man sich ihr Essen wieder nach Hause bringen lassen.

Wie es ausschaut, hat sich das Mühlirad-Team von den schwierigen Umständen nicht unterkriegen lassen. Die Begrüssung ist so herzlich, als würde man sich kennen, und der lockere, aber gleichzeitig aufmerksame und nie zu kumpelhafte Umgang zieht sich wie ein roter Faden durch den äusserst gelungenen Abend. Die dörfliche Atmosphäre passt in die Matte, diesem Dorf mitten in der Stadt, und sie passt auch zum Lokal, dessen Interieur sich zwischen Skihütte und historischem Rittersaal bewegt.