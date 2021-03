Neues Fotobuch übers Oberland – «Die Dohle schien mir zuzurufen: Drück endlich ab!» Ungewöhnliche, stimmungsvolle Luftaufnahmen von Gleitschirmtouren rund um den Thuner- und den Brienzersee publiziert Bruno Petroni, Reporter dieser Zeitung, im Fotoband «Perspektiven». Jürg Alder

Den Gleitschirm immer dabei: Bruno Petroni mit seinem neuen Bildband «Perspektiven». Foto: Jürg Alder

Wer unter den Leserinnen und Lesern dieser Zeitung kennt sie nicht, die Fotos von Bruno Petroni: Stimmungsbilder aus Kletterwänden, von Schneeflanken oder ausgesetzten Gipfeln, Porträts von Hüttenwartinnen und -warten, Felsabbrüche und Gletscherstrukturen – Flugaufnahmen auf die vertraute Region aus ungewohnten Perspektiven.

«Die Fotoarbeit hat uns überzeugt.» Annette Weber, Verlegerin

Der Clou dabei: Zahlreiche Bilder schiesst der Bergsteiger und Gleitschirmpilot Petroni, ehemaliger Marathonläufer und seit 42 Jahren Reporter für «Berner Oberländer» und «Thuner Tagblatt», jeweils am Vortag. «Das ist mein Alltag», bestätigt der 59-Jährige, der auch die meisten Reportagen und Recherchen selbst schreibt: «Gerade kürzlich wünschten zwei Kollegen an der morgendlichen Redaktionssitzung aktuelle Luftaufnahmen. Kurz darauf sass ich im Postauto, erstieg den Brienzergrat und war eine Stunde nach dem Auftrag mit meinem Gleitschirm in der Luft.»