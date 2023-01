Gina Lollobrigidas Erbe – Die Diva und die Geier In Italien streiten sich vier Männer um den Nachlass der Schauspielerin. Sind es 10 Millionen Euro? Gar 215 Millionen Dollar? Oder hat der Assistent schon fast alles gestohlen? Oliver Meiler aus Rom

Sie hat diese Welt verlassen, doch im Gespräch bleibt sie weiterhin: Eine Grossaufnahme von Gina Lollobrigida wird an ihre Aufbahrungsstätte in Rom gebracht. Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Ewige Ruhe ist ein relativer Begriff, zumal für die Hinterbliebenen. Die verstricken sich oft in unselige Erbstreitereien, auch mal in einen «Erbkrieg» – so nennen die italienischen Medien nun die Wirren und Mysterien um den Nachlass von Gina Lollobrigida, der grandiosen «Lollo», einer Diva von zeitloser Eleganz, obschon martialische Bilder ja gerade gänzlich unpassend sind.