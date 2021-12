Höhere Steuern in Aefligen – Die Diskussionen blieben nicht aus Eine Steuererhöhung gab an der Gemeindeversammlung zu reden. Durch kam sie trotzdem.

Das Dorf steht vor einer finanziell herausfordernden Zukunft. Jetzt werden die Steuern erhöht. Foto: Iris Andermatt

Am Schluss stand es 34 zu 23. Damit werden die Steuern in Aefligen per 2022 von den heutigen 1,7 auf neu 1,8 Einheiten erhöht. Dass damit nicht alle einverstanden sind, zeigt sich nicht nur im Resultat. Der Schlussabstimmung sind an der von 58 Stimmberechtigten (7,1 Prozent) besuchten Gemeindeversammlung auch zwei Gegenanträge vorausgegangen.

Wie Gemeindeverwalter Christian Wenger auf Anfrage erklärt, wurde aus der Versammlung heraus für eine gar noch deutlichere Erhöhung des Steuerfusses plädiert. Der Antrag sei von den Anwesenden jedoch deutlich abgelehnt worden. Aber ebenso ein Antrag, die Steueranlage unverändert beizubehalten, fand, wenn auch mit deutlich mehr Zustimmung, keine Mehrheit.