Kommentar zur Energiewende - Die Diskussion über ein neues AKW ist eine Scheindebatte

AKW oder KKW? Infos einblenden

Heisst es nun Kernkraftwerk oder Atomkraftwerk? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Wissenschaftlich korrekt ist Kernkraftwerk. Atomkraftwerk wurde zum Beispiel in Verbindung mit dem negativ konnotierten Begriff Atombombe als Kampfbegriff gegen solche Kraftwerke genutzt. Mittlerweile werden die beiden Begriffe im Sprachgebrauch synonym verwendet. Atomkraftwerk bzw. die Abkürzung AKW ist laut Duden gar mehr in Gebrauch. Die Betreiber der Kraftwerke in der Schweiz nennen die Betriebe jeweils Kernkraftwerke. Doch selbst dort ist man nicht immer einheitlich: So ist etwa in Beznau die Bezeichnung AKW in der Generatorenhalle auf einer alten Plakette zu finden. (phf)