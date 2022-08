Öffentlicher Verkehr – Direkte Züge zwischen Interlaken und Zürich Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember sind Interlaken und Romanshorn mit direkten Intercity-Zügen via Zürich wieder verbunden. Dies dank des neuen Tunnels im Berner Wylerfeld. Christoph Buchs

Ein Intercity der SBB am Bahnhof Interlaken-West. Künftig fahren diese Züge auch wieder direkt nach Zürich. Foto: Bruno Petroni

Ein jahrelanges Projekt der SBB erreichte am Mittwochnachmittag einen Meilenstein. In Bern fand die Jungfernfahrt durch einen neuen Bahntunnel statt. Er unterquert drei Spuren zwischen dem Wylerquartier und dem Bahnhof Wankdorf und führt in die Strecke nach Thun. Inklusive West- und Ostrampe kommt der Tunnel auf eine Länge von knapp 900 Metern.