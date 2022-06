Saison 22/23 am Theater Matte – Die Dinge, die uns überleben Stöbern im Leben der Eltern, abhauen vom eigenen Geburtstagsfest und verbiegen für die neue Freundin: Es menschelt in der neuen Saison des Mundarttheaters. Sarah Sartorius

Das Team des Theaters Matte mit Markus Maria Enggist (2.v.l.) und Corinne Thalmann (ganz rechts). Foto: Nicole Stadelmann

Gleich zwei Stücke auf dem Spielplan der Saison 2022/23 des Theaters Matte befassen sich mit dem, was wir einmal zurücklassen, wenn wir nicht mehr da sind. In «Die Dinge meiner Eltern» der deutschen Autorin Gilla Cremer geht es erst um ganz Profanes: Was tun, mit den 15’000 Dingen, die die eigenen Eltern nach dem Tod zurücklassen? Das Haus, in dem Agnes aufgewachsen ist und in dem ihre Eltern 60 Jahre lang gelebt haben, muss geräumt werden. Beim Durchforsten von Estrich und Keller trifft sie auf Vertrautes und Überraschendes, liest Briefe und Tagebücher, die nicht für sie gedacht sind, und muss sich mit ihrem alten Ich auseinandersetzen. Regie führt Corinne Thalmann. Die Schauspielerin und Regisseurin ist für die Stückauswahl des Theaters verantwortlich.