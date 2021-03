Regionalbibliothek Langnau – Die digitalen Medien erlebten einen Hype Als der Lockdown bekannt wurde, gab es einen nie gesehenen Ansturm auf die Bibliothek: 42 Prozent des Bestandes waren letzten Frühling irgendwo unterwegs. Susanne Graf

Im Lockdown blieb die Bibliothek verwaist. Aber zu Hause wurde trotzdem gelesen. Foto: Raphael Moser

Auf einen ruhigen Start hatte sich Ursula Strahm wohl kaum eingestellt. Im September letzten Jahres übernahm sie von Barbara Dürst die Leitung der Regionalbibliothek Langnau. Eigentlich hätte es ein Jahr mit einem grossen Fest und vielen kleinen Sonderanlässen werden sollen. Denn die Einrichtung wurde 50 Jahre alt. «Aber alles kam anders und Covid-19 gab von einem Tag auf den anderen den Takt an», schreibt Strahm im Jahresbericht 2020.

Nach einem ausverkauften «Krimizmorge» mit dem Langnauer Autor Gabriel Anwander beschloss der Bundesrat am 13. März, die Schulen zu schliessen. Tags darauf gab das Führungsorgan der Gemeinde Langnau bekannt, dass auch die Bibliothek nicht mehr offen stehen dürfe. «Die Ausleihe wurde an diesem Tag buchstäblich gestürmt», so Ursula Strahm weiter. Innert sechs Stunden wurden über 2500 Medien bezogen. Zu diesem Zeitpunkt waren rund 42 Prozent des gesamten Bestands irgendwo in der Region Emmental unterwegs.