Ein Prosit auf das «Velöler» – Die Deutschschweizer haben jetzt auch ein Panaché Ein neues Bier, ein Podcast von und über Frauen, der auch für Männer spannend ist, und eine nervtötende Motivationsmaschine: Diese Gadgets müssen Sie haben – oder eben nicht! Pia Wertheimer

Ein femininer Sportpodcast, nicht nur für Frauen

Bei Sportarten, in denen waghalsige Akrobatik oder halsbrecherisches Tempo gefragt sind, wird oft das Klischee bedient, Frauen seien ängstlicher als Männer. Fehlt ihnen das Draufgänger-Gen? Unter anderem dieser Frage geht der Podcast «SmarterHer – The Women’s Sportcast» nach. In den bisher 21 erschienenen Folgen unterhalten sich Fachleute aus Medizin, Soziologie oder Sportwissenschaften mit der einstigen Leichtathletin Jeannine Borer. Ihre Gespräche räumen nicht nur mit ebensolchen Klischees auf, sondern enttabuisieren auch, sind aufschlussreich und spannend – auch für Männer! Der Podcast ist kostenlos auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud erhältlich.