Fussball-Nation am Boden – Die Deutschen halten sich für besser, als sie tatsächlich sind Der vierfache Weltmeister stürzt vor der Heim-EM 2024 in eine tiefe Krise. Weshalb ist die Mannschaft so schlecht wie seit langem nicht mehr? Eine Spurensuche. Dominic Wuillemin

Ein Sinnbild für den deutschen Misserfolg: Captain Joshua Kimmich. Foto: Frederic Scheidemann (Getty Images)

Die Show des Ehrgeizlings

Er blieb stehen und breitete die Arme aus – als hätte er sein Team gerade an die EM geschossen. Aber dieses Tor, das Joshua Kimmich vergangene Woche in der Nachspielzeit per Elfmeter erzielte, war nur das 3:3 in einem Testspiel gegen die Ukraine. Er, der Captain des deutschen Nationalteams, hätte sich auch den Ball schnappen und zurück zur Mittellinie laufen können. Statt zu jubeln, als wäre er Eric Cantona.