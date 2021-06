Ehrfurcht vor grossen Teams – Die Deutschen haben ein Problem: Ist es das Jogi-Muster? Joachim Löw macht sein Team gegen bestimmte Gegner zu klein. Haben die Deutschen gegen Frankreich zu vorsichtig gespielt? Müssen sie gegen Portugal offensiver sein? Christof Kneer

Ein Ausweis mangelnder Wettbewerbshärte? Gegen grosse Gegner hat Löw seine Mannschaft auch schon mal auseinandergeschraubt und krumm wieder zusammengesetzt. Foto: Christian Charisius (Keystone)

Die entscheidende Szene des WM-Halbfinals 2010 war der Anpfiff. Schiedsrichter Kassai hatte die Partie zwischen Deutschland und Spanien noch nicht lange freigegeben, da spielte Sami Khedira den Ball schon rückwärts, wo der Ball gleich zwischen mehreren Anspielstationen wählen konnte. Viele Deutsche fand er dort hinten, sie hatten in ordnungsgemässer Formation Stellung bezogen.

«Die DFB-Elf beginnt defensiv und steht gut gestaffelt in der eigenen Hälfte», vermerkt der Liveticker des «Kicker». Nach einer halben Stunde findet sich dort der Eintrag: «Das deutsche Team ist immer noch nicht richtig im Spiel. Kaum ein Pass in die Spitze findet einen Abnehmer.» Und zur Halbzeit: «Die aufmerksame deutsche Abwehr lässt nur wenige Chancen zu. Offensiv muss das Team von Löw aber zulegen, um in der zweiten Halbzeit mehr Land zu sehen.»