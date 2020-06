Trägerschaft kippt Angebot – Die Designtour Langenthal ist passé Den Organisatoren fehlte es an Geld, um die geführten Touren zu den Design-Standorten genügend zu vermarkten. Sie mussten aber auch einsehen, dass das Interesse der Kunden stetig gesunken ist. Julian Perrenoud

Die Produktionsstätte des Teppichherstellers Ruckstuhl in Langenthal. Dieser Betrieb war einer von fünf beteiligten Unternehmen. Fotos: Adrian Moser

Alle kennen den Designers’ Saturday. Doch wie im Oberaargau Design entsteht, sollte nicht nur an dieser einen Veranstaltung oder bei der Verleihung des Designpreises Schweiz gezeigt werden, sondern gleich über das ganze Jahr hinweg. Das war die Idee, mit der die Region Oberaargau ab 2015 die Designtour Langenthal anbot. Besucher sollten auf Rundgängen einen Einblick in die Arbeitswelt der Firmen Création Baumann, Hector Egger Holzbau, Ruckstuhl sowie Glas Trösch und Girsberger (beide in Bützberg) erhalten.