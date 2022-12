Hatten ihre erste Bundesratswahl zu verantworten: SP-Fraktionschef Roger Nordmann (links), SP-Co-Präsident Cedric Wermuth (Mitte) und SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer äussern sich zum Rücktritt von Simonetta Sommaruga. (2. November 2022) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wer wissen will, wie schlecht die Sozialdemokratische Partei geführt wird, muss sich nur im Parlament umhören, und er vernimmt Geschichten des Verrats, der Intrige und heimlichen Insubordination. Hier schickt eine Nationalrätin (SP) das Foto eines Schwarznasenschafs per SMS herum, um anzuzeigen, wen sie gewählt hat (Elisabeth Baume-Schneider, nicht Eva Herzog), da erzählt ein bürgerlicher Ständerat, wie ihn ein Kollege (SP) davon überzeugte, Daniel Jositsch zu favorisieren, dort bekennen selbst Linke aus der Region Basel, dass sie Herzog ihre Stimme vorenthalten und sich für die Jurassierin entschieden haben – am Ende blickt man auf eine Ruinenlandschaft der politischen Ambition, zertrümmert von der Wirklichkeit.