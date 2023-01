Fachkräftemangel und Zuwanderung – Die dänischen Genossinnen als Vorbild Die Schweiz und Dänemark sind beide erfolgreich, reich und glücklich. Das erreichen sie auf ganz unterschiedlichen Wegen – auch in der Einwanderungspolitik. Armin Müller

Gegen Zuwanderung in den Sozialstaat: Die sozialdemokratische dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen verteilt vor den Wahlen vom 1. November Rosen an Passantinnen. Foto: Henning Bagger (Ritzau Scanpix/AFP)

Die dänische Regierung legt ihren Plan auf Eis, Asylzentren in Ruanda zu errichten. Das gab der sozialdemokratische Ausländer- und Integrationsminister Kaare Dybvad am Mittwoch bekannt. Der Entscheid bedeutet jedoch keine Abkehr von der grundsätzlichen harten Linie in der Ausländerpolitik, die Dänemark für manche zuwanderungskritische Politikerinnen und Politiker in Europa zum Vorbild gemacht hat.